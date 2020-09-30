Німецький футбольний союз суворо покарав оборонця Шальке з Гельзенкірхена Озана Кабака за неспортивну поведінку в 2-му турі тамтешньої Бундесліги.

Турецький центрбек отримав бан на 4 матчі, повідомляє Sport Bild.

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У ході поєдинку 2-го туру проти Вердера Кабак плюнув у суперника, який лежав на землі – оборонця "музик" Людвіга Аугустінссона. Крім того, зірка Шальке отримав дві жовті картки й на 84-й хвилині пішов відпочивати достроково. Окрім дискваліфікації, хуліган повинен заплатити 15 тисяч євро штрафу.

До слова, в сезоні 2020/21 Озан Кабак провів 2 матчі в чемпіонаті Німеччини. Раніше Ліверпуль поклав око на лідера оборони Шальке.

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