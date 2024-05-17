Бавария панически ищет нового тренера после серии неудачных переговоров. Мюнхенцы не сумели пригласить Хаби Алонсо, Юлиана Нагельсманна, Оливера Гласнера и Ральфа Рангника. Также не удалось уговорить Томаса Тухеля остаться, потом отпал вариант с возвращением Ханси Флика.

Тухель принял окончательное решение относительно будущего – Баварию "кинул" последний вариант

Сейчас главным кандидатом на должность стал Роберто Де Дзерби, сообщает Bild. И не просто главным, а единственным, безальтернативным. Мак Эберль уже встречался с итальянцем для переговоров и презентовал его кандидатуру боссам Баварии.

Де Дзерби успешно работает в Брайтоне, куда перешел из Шахтера после начала полномасштабной войны в Украине. Брайтон отпустит тренера только при условии погашения клаусулы. Итальянец обойдется Баварии в 12 миллионов евро – такая сумма прописана в контракте.