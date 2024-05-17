Де Дзерби – безальтернативный вариант Баварии, переговоры уже идут, известна цена вопроса
Итальянский тренер Роберто Де Дзерби остался единственным кандидатом, чтобы возглавить Баварию.
Бавария панически ищет нового тренера после серии неудачных переговоров. Мюнхенцы не сумели пригласить Хаби Алонсо, Юлиана Нагельсманна, Оливера Гласнера и Ральфа Рангника. Также не удалось уговорить Томаса Тухеля остаться, потом отпал вариант с возвращением Ханси Флика.
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Сейчас главным кандидатом на должность стал Роберто Де Дзерби, сообщает Bild. И не просто главным, а единственным, безальтернативным. Мак Эберль уже встречался с итальянцем для переговоров и презентовал его кандидатуру боссам Баварии.
Де Дзерби успешно работает в Брайтоне, куда перешел из Шахтера после начала полномасштабной войны в Украине. Брайтон отпустит тренера только при условии погашения клаусулы. Итальянец обойдется Баварии в 12 миллионов евро – такая сумма прописана в контракте.