В поединке 36-го тура Ла Лиги Валенсия на выезде минимально уступила Реал Сосьедаду (0:1). Смотрите видео гола и обзор встречи на "Футбол 24".

Валенсия вышла вперед на 2-й минуте матча: Яремчук убежал от защитников, вышел один на один и прошил голкипера. Однако, гол не засчитали из-за офсайда. А уже в следующей атаке забил Рал Сосьедад: Кубо в шпагате достал мяч на линии поля и в падении забросил во вратарскую – Силва головой замкнул в сетку.

Реал Сосьедад обыграл Валенсию и снова рвется в еврокубки – гол Яремчука не засчитали

Вскоре Алмейде не хватило считанных сантиметров после удара с дальней дистанции – сфера пролетела мимо правой стойки. В концовке тайма пушечный выстрел Турриентеса потащил Мамардашвили.

После перерыва Сосьедад создал ряд моментов, а Валенсия имела едва ли не единственный шанс в середине тайма, но какой! Ремиро дважды подряд реагировал на удары в упор. Уже в добавленное время Мамардашвили потянул удар под перекладину, но для Валенсии все завершилось минимальным поражением.