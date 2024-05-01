В 33 туре чемпионата Испании "кулес" принимали Валенсию (4:2). На 94-й минуте игры нападающий Роберт Левандовски со штрафного забил четвертый гол Барселоны и оформил хет-трик в матче.

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Как сообщает Cope, исполнить штрафной удар хотел не только поляк, но и Ферран Торрес. Когда Левандовски не дал ему мяч, испанец очень разозлился. Он ушел в подтрибунное помещение сразу после финального свистка, не оставшись, чтобы поблагодарить болельщиков на трибунах.

В текущем сезоне Ферран Торрес принял участие в 25 матчах Ла Лиги за Барселону, забив семь голов и отдав две результативные передачи.

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