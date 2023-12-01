Звезда сборной Испании официально отказал Барселоне в пользу родного клуба – игрок объяснил свое решение
Испанский вингер Атлетика Нико Уильямс продлил контракт с клубом до 2027 года.
Атлетик Бильбао официально объявил о продлении контракта с Нико Уильямсом. Об этом пишет клубная пресс-служба.
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По официальным данным, испанец заключил новый контракт с родным клубом до лета 2027 года. Финансовые аспекты нового соглашения не сообщаются.
"Я очень рад продолжать жить с этой замечательной семьей. Я должен продолжать работать, чтобы вернуть клубу то доверие, которое он мне сейчас выразил", – сказал Уильямс в комментарии клубной пресс-службе.
Напомним, ранее вингером активно интересовалась каталонская Барселона, но трансфер игрока сборной Испании так и не состоялся.
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