Полузащитник Барселоны Гави начал длительный процесс восстановления после того, как получил сложную травму в матче отбора к Евро-2024 против Грузии (3:1).

В своих соцсетях каталонцы сообщили, что 19-летнему испанцу сделали операцию по поводу полного разрыва передней крестообразной связки правого колена и частичного отрыва наружного мениска.

Барселона опубликовала заявку на матч Лиги чемпионов – каталонцы потеряли ключевого игрока

Как информирует AS, продолжительность операции составила три часа. Восстановление Гави займет от восьми до девяти месяцев. Считается, что полузащитник сможет принять участие в предсезонной подготовке каталонцев летом 2024 года, но его возвращения на поле не стоит ожидать раньше конца августа.

Напомним, что Гави получил травму во время международной паузы в матче против Грузии (3:1). В текущем сезоне за Барселону хавбек сыграл в 15 матчах за Барселону, забив два гола и оформив один ассист.

Гол Цыганкова не спас Жирону от ничьей с Атлетиком – каталонцы без Довбика упустили шанс обойти Реал