Зірка збірної Іспанії офіційно відмовив Барселоні на користь рідного клубу – гравець пояснив своє рішення
Іспанський вінгер Атлетіка Ніко Вільямс продовжив контракт з клубом до 2027 року.
Атлетік Більбао офіційно оголосив про продовження контракту з Ніко Вільямсом. Про це пише клубна прес-служба.
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За офіційними даними, іспанець уклав новий контракт з рідним клубом до літа 2027 року. Фінансові аспекти нової угоди не повідомляються.
"Я дуже радий продовжувати жити з цією чудовою сім’єю. Я маю продовжувати працювати, щоб повернути клубу ту довіру, яку він мені зараз висловив", – сказав Вільямс в коментарі клубній прес-службі.
Нагадаємо, раніше вінгером активно цікавилась каталонська Барселона, але трансфер гравця збірної Іспанії так і не відбувся.
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