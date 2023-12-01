Іспанський вінгер Атлетіка Ніко Вільямс продовжив контракт з клубом до 2027 року.

Атлетік Більбао офіційно оголосив про продовження контракту з Ніко Вільямсом. Про це пише клубна прес-служба.

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За офіційними даними, іспанець уклав новий контракт з рідним клубом до літа 2027 року. Фінансові аспекти нової угоди не повідомляються.

"Я дуже радий продовжувати жити з цією чудовою сім’єю. Я маю продовжувати працювати, щоб повернути клубу ту довіру, яку він мені зараз висловив", – сказав Вільямс в коментарі клубній прес-службі.

Нагадаємо, раніше вінгером активно цікавилась каталонська Барселона, але трансфер гравця збірної Іспанії так і не відбувся.

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