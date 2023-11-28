Цыганков попал в старт, а вот с Довбиком беда

В общем, стартовый состав Жироны не удивил – вышли все сильнейшие футболисты. В частности, в основе появился и Цыганков. Не хватало только автора 7 голов в 13 матчах Ла Лиги. Не хватало футболиста, которого сам Мичел называет Пичичи – так называют лучших бомбардиров в Испании.

Речь о Довбике. Артём не попал даже в заявку. Причина очень неприятная – подозрение на травму левой икроножной мышцы. Спортивный лидкар Дмитрий Бабелюк в своем телеграмме называет ее одной из самых неприятных мышечных травм, а срок восстановления после нее составляет 3-4 недели. Правда, есть вероятность, что ничего серьезного не произошло, а форварда решили поберечь.

Украинца на острие атаки довольно ожидаемо заменил Стуани.

Жирона поражает гибкостью

Мичел уже успел приучить болельщиков к разнообразию в игровых моделях своей команды. Даже базовые схемы. В прошлом матче с Райо Вальекано были формальные 4-3-3, с Осасуной и Сельтой были явные 3-4-3, а с Кадисом и Реалом выстраивались в 4-5-1. Конечно, в каждой фазе игры эти схемы изменялись дополнительно.

На матч против Атлетика сайты рисовали 4-5-1, но Жирона так не играла. В обороне команда держала явные 4-4-2, в которой к Стуане в переднюю линию выдвигался Эррер. В высокий прессинг коллектив при этом шел редко, побольше встречая соперника в центре.

Билд-ап каталонцев имел два базовых варианта. Первый представлял собой схему 2+1 (центрбеки Блинд и Эрик Гарсия + над ними Алейш Гарсия). Левый защитник Гутьерреса открывался в полуфланге, правый защитник Арнау Мартинес поднимался высоко, а Цыганков смещался на позицию инсайда, ближе к центрхавам. Иван Мартин и Янхель Эррера при этом старались занимать разные горизонтали – один выше, второй ниже.

Другой вариант – 3+1. Тогда в центральной линии Жироны количество футболистов уменьшалось на одного. В обоих случаях устойчивой была разве что позиция Эрика Гарсии, а на всех других позициях могли появиться разные футболисты. Команда должна была держать структуру, но расположение игроков в ней было разным.

Алейш Гарсия мог оказаться слева в троице (тогда из опорной зоны опускался Иван Мартин или Эррера), или там мог расположиться Мигель Гарсия (тогда Цыганков занимал широкую позицию во фланге). Слева в троице мог быть и Блинд, и Гутьеррес. Тем не менее, в большинстве своем Гутьеррес располагался именно в полуфланге, освобождая весь левый фланг для Савио – но они могли обмениваться позициями.

На стадии развития атаки Гутьеррес очень часто смещался в опорную зону. Цыганков мог быть там же, а мог располагаться в ширине или даже ближе к Стуане. Иногда схема в этой фазе начинала напоминать 3-4-2-1. В завершающей же фазе Гутьеррес и два центрхава непременно атаковали штрафной с глубины.

Весь этот водоворот должен был запутывать прессинг и оборону Атлетика, создавая хорошие предпосылки для комбинаций. В теории тактический план был крутым, но на практике все было немного сложнее.

Первый тайм Жирона почти провалила

Каталонская команда очень качественно выглядит в работе на мяче, однако с обороной есть проблемы. Что и не удивительно, учитывая наличие в центре защиты пожилого ветерана с кардиостимулятором, более ориентированного на игру с мячом, и экс-центрбека Барселоны (это всегда приговор). К тому же проблемы создавали высокие позиции фланговых футболистов.

Как следствие, Жирона оказалась уязвимой в переходных фазах. Баски персонально прессинговали по всему полю, а также умело растягивали оборону соперника в начале своей атаки. Такой футбол принес момент уже на 5-й минуте, когда Весга подхватил мяч на чужой половине и выдал разрезной пас на Гурусету. Тот оказался в зоне между центрбеками и вышел лицом к лицу, но пробил неудачно.

Жирона вынуждена была использовать билд-ап с тройкой сзади, вытаскивая одного игрока из атаки, однако это особенно не помогало. Рисунок игры был рваным, с большим количеством борьбы и рывков туда-сюда. Часто хозяев заставляли падать в оборону с четверкой позади, но и такая игра не спасала от моментов.

Подопечные Эрнесто Вальверде завершили первый тайм со счетом 9:5 по ударам (4:1 в створ), имея вдвое более высокий показатель xG. Особенно запомнилась атака с прострелом Нико на Иньяки, после которого последний сбросил мяч на правый край штрафной под удар Де Маркоса – выше ворот! Еще через минуту Гассанига парировал дальний выстрел Сансета, а на 30-й с левого края штрафной бил Паредес (Гассанига снова выручил).

У Жироны было несколько хороших подходов к штрафной, однако реальных моментов почти не возникало. Помнится только подача Эрреры на голову Стуани, однако его замыкание было заблокировано. Отсутствие Довбика сказывалось. Несмотря на такое неравенство в обострении команды отправились отдыхать за нулей на табло.

Ровный второй тайм

Начало второго тайма не особо отличалось от первого тайма. Жирона хорошо работала с мячом, Атлетик уверенно держался без него, а моментов не возникало. Более заметной стала персона Цыганкова, однако спрогнозировать его гол на 56-й минуте было трудно. Но именно это и вышло!

Жирона не сделала ничего особенного, раскатив привычную атаку. Блид запустил передачу на левый фланг, а там Савио обыгрался с Гутьерресом и прострелил. Стуани летел на замыкание, однако мяч рикошетом от защитника прилетел на правый край штрафной – туда прибежал Витя. Украинец сразу же пробил в ближний угол. 1:0!

Казалось, сейчас Жирона как понесется... Но так не случилось. Во втором тайме продолжалась ровная игра. Атлетик явно не заслуживал поражения – и заслуженно отыгрался на 68-й минуте усилиями Иньяки Уильямса. Форвард получил разрезной пас от Сансета, поставил корпус Алейша Гарсии и пробил из-под Эрика Гарсии. 1:1!

Восстановить преимущество Жироны мог Эррера, который на 71-й минуте принял скидку от Цыганкова и мощно выстрелил метров с 20-ти. Мяч прошел над каркасом. Атлетик огрызнулся атакой с ударом Уильямса из-за пределов штрафной под правую стойку – Гассанига парировал. Долгое время эти моменты остались единственными.

Казалось, что Жирона так и не сможет перекусить ход встречи, но в последние 15 минут каталонцы прижали Атлетик. Это произошло после серии замен – на 70-й минуте появились Порту и Коуту, на 77-й Торре, а на 85-й – Кебе и Валери Фернандес. Отдыхать отправились Стуани, Арнау Мартинес, Иван Мартин, Эррера и Цыганков.

Замены могли принести успех. Савио довольно круто сыгрался с Торре, организовав для него два топ-момента. На 87-й минуте Пабло с передачи бразильца пробивал с правого вратарского угла (удар накрыли), а на 89-й он бил с левого края штрафного с отскока – рядом со стойкой!

К сожалению, для хозяев вырвать победу так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал ничейный счёт. Жирона оборвала 5-матчевую победную серию в Ла Лиге и потеряла лидерство в Ла Лиге – теперь впереди Реал. Впрочем, у команд равенство по набранным очкам (по 35).