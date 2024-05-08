Противостояние Баварии и Реала в полуфинале ЛЧ провоцирует кучу прогнозов и статистических сравнений.

Присоединиться к обсуждению решила компания Olocip, которая занимается разработкой программного обеспечения. Она обнародовала анализ искусственного интеллекта по эффективности игроков Баварии и Реала. Компьютер сравнил потенциальные стартовые составы команд по позициям.

Лунин услышал вердикт на матч Реала в ЛЧ – Анчелотти окончательно определился с голкипером на игру с Баварией

Реал одержал победу со счетом 6:4, дуэль левых защитников Менди и Мазрауи завершилась ничьей. Андрей Лунин выиграл свою борьбу против Мануэля Нойера. Главная неожиданность – Джуда Беллингема оценили ниже, чем Джамала Мусиалу.

До самого матча остается недолго. Реал и Бавария сегодня в 22:00 выйдут на поле Сантьяго Бернабеу и определят второго финалиста ЛЧ в компанию к Боруссии Д. Первая игра в Мюнхене завершилась ничьей 2:2.

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️La #InteligenciaArtificial valora la calidad de las acciones realizadas por los jugadores en base a la variación en la probabilidad de marcar o… pic.twitter.com/3NoDU2Zoyk — Olocip | Inteligencia Artificial (@Olocip_Lab) May 8, 2024

Сын Анчелотти живет свою лучшую жизнь – чем он занимается в Реале и как доносит отцу то, что другие боятся?