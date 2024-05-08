Лунин ценнее Нойера, неожиданное поражение Беллингема – искусственный интеллект сравнил составы Реала и Баварии
Противостояние Баварии и Реала в полуфинале ЛЧ провоцирует кучу прогнозов и статистических сравнений.
Присоединиться к обсуждению решила компания Olocip, которая занимается разработкой программного обеспечения. Она обнародовала анализ искусственного интеллекта по эффективности игроков Баварии и Реала. Компьютер сравнил потенциальные стартовые составы команд по позициям.
Лунин услышал вердикт на матч Реала в ЛЧ – Анчелотти окончательно определился с голкипером на игру с Баварией
Реал одержал победу со счетом 6:4, дуэль левых защитников Менди и Мазрауи завершилась ничьей. Андрей Лунин выиграл свою борьбу против Мануэля Нойера. Главная неожиданность – Джуда Беллингема оценили ниже, чем Джамала Мусиалу.
До самого матча остается недолго. Реал и Бавария сегодня в 22:00 выйдут на поле Сантьяго Бернабеу и определят второго финалиста ЛЧ в компанию к Боруссии Д. Первая игра в Мюнхене завершилась ничьей 2:2.
Сын Анчелотти живет свою лучшую жизнь – чем он занимается в Реале и как доносит отцу то, что другие боятся?