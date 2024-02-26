Травма Макуана, которую он получил в поединке против Руха, оказалась тяжелой. У конголезца диагностировали разрыв мышцы задней поверхности бедра, сообщает ТаТоТаке.

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Ориентировочные сроки восстановления – 5-8 недель, то есть уже в апреле Бени может вернуться на поле. Но все зависит от состояния сухожилия – если оно повреждено, то игрока ждет тяжелая операция.

Отметим, что Макуана после перехода в Полесье летом 2023 года стал главной звездой житомирского клуба, в 20 матчах записал в свой актив 4 гола и 3 ассиста.

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