"Вернется ли Грилиш до международного перерыва? Нет, я так не думаю. Он должен хорошо восстановиться, чтобы использовать его как можно больше.

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В эти выходные Грилиш не будет тренироваться. Неудачи всегда есть в жизни, он их преодолеет. По моему мнению, у него рецидив травмы паха", – рассказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, Джек Грилиш вернулся на поле в матче против Лутона, но снова получил повреждение. В общем англичанин сыграл за Манчестер Сити в текущем сезоне в 27 матчах во всех турнирах. В его активе три гола и два ассиста.

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