"Чи повернеться Гріліш до міжнародної перерви? Ні, я так не думаю. Він повинен добре відновитися, щоб використовувати його якомога більше.

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В ці вихідні Гріліш не буде тренуватися. Невдачі завжди є в житті, він їх подолає. На мою думку, в нього рецидив травми паху", – розповів Гвардіола на прес-конференції.

Нагадаємо, Джек Гріліш повернувся на поле в матчі проти Лутона, але знову отримав пошкодження. Загалом англієць відіграв за Манчестер Сіті у поточному сезоні у 27 матчах у всіх турнірах. В його активі три голи та два асисти.

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