Лопетеги уже подписал контракт с Вест Хэмом, который начнёт действовать с 1 июля. Несколько месяцев назад с тренером связывались Бавария и Манчестер Юнайтед, отмечая, что баск будет одним из трёх основных вариантов на случай увольнения Томаса Тухеля и Эрика Тен Хага соответственно. Оба гранда попросили у Хулена время, чтобы принять окончательное решение. Лопетеги решил подписать контракт с Вест Хэмом, поскольку ни немцы, ни "красные дьяволы" до сих пор не определились. Об этом информирует Marca.

Титулованный тренер после отказа Милана получил шанс снова трудоустроиться в АПЛ

Неудачный опыт, полученный с Миланом, также был связан с этим решением. Ломбардский клуб связался с Лопетеги в январе, убедил его интересным проектом и попросил не вести переговоры ни с какой другой командой или хотя бы держать их в курсе разговоров с другими клубами. Когда между тренером и "россонери" уже были согласованы все условия, в социальных сетях появились теги #Nopetegui и #Nonseca ("НетЛопетеги" и "НетФонсеке", – прим.) – они собрали 10 тысяч "лайков". В конце концов, боссы Милана решили пойти у своих болельщиков на поводу и отказались от Лопетеги.

Сообщается, что за эти месяцы Хулен отклонил предложение клуба из Саудовской Аравии с "чистой" зарплатой в 17 млн евро, а также предложение от Кристал Пэлас. Согласно источнику, последнее предложение баск получил вчера, 5 мая. Он поблагодарил неназванный клуб за доверие, но отказался, поскольку уже подписал контракт с Вест Хэмом.

Челси смял Вест Хэм и обошел МЮ – Мудрик отдал предассист, создал пачку моментов, хет-трик перекладин, шоу Джексона