Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнениями по поводу Манчестер Юнайтед перед очным поединком в АПЛ.

"Я всегда ожидаю лучшего от наших соперников. Я не говорю ни слова о том, что делают оппоненты, я слишком их уважаю. Мое огромное уважение клубу и Эрику Тен Хагу.

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Манчестер Юнайтед был хорош с Моуринью, с Сульшером. У клуба высочайший уровень. В 2024 году они проиграли лишь один матч, у них есть стабильность.

В больших клубах необходимо побеждать. Команде Тен Хага непросто после невероятного периода Фергюсона. Раньше большие клубы проявляли больше терпения. Сейчас давления больше", – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Напомним, Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед сыграют в воскресенье, 3 марта. Начало матча в 17:30 по киевскому времени.

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