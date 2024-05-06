Салернитана уже решила свои турнирные задачи в сезоне, успешно вылетев в Серию Б. Осталось только порадовать фанов хоть какой-то победой в элите, ведь безвыигрышная серия "гранатовых" составляла 17 матчей во всех турнирах (при 14 поражениях). Аталанта же имела гораздо большую мотивацию – в случае победы в Салерно команда поднялась бы в зону ЛЧ.

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Гости доминировали в первом тайме, нанеся восемь ударов и владея мячом 73% игрового времени. Хозяевам позволили провести всего три выстрела на 0,12 xG, однако первый же серьезный подход к воротам бергамасков завершился голом Салернитаны. Тчауна вошел на правый угол штрафной, качнул Де Роона и пробил под дальнюю штангу – 1:0!

Аталанта не смогла оторваться до перерыва, несмотря на ряд классных моментов. Но и после него дожать кампанцев было непросто – второй тайм оказался равнее первого. Только на 57-й минуте "Богиня" сравняла счет – это Пашалич откликнулся на подачу Хатебурга, сбросив ее вдоль ворот, а Скамакка замкнул. 1:1!

На 63-й же героем бергамасков стал Коопмейнерс. Сначала он заработал угловой, открывшись под заброс и пробив с левого края штрафной (удар накрыли), а дальнейший розыгрыш завершился его шикарным дальним ударом. Метров с 25-ти, с закруткой в левый нижний. Шик! 1:2.

Салернитана пыталась спастись от поражения, напугав Аталанту острыми моментами Вайсмана и Тчауны. Аталанта выглядела не так интересно, но все же довела матч до победы. "Богиня" набрала 50 очков и сравнялась с Ромой в турнирной таблице.

По дополнительным показателям подопечные Джан Пьеро Гасперини опережают римлян – именно бергамаски заняли на пятую позицию, а в Серии А она позволяет выйти в ЛЧ. Впрочем, впереди у команд личная встреча. Кроме того, Аталанта имеет игру в запасе.

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