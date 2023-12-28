Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва догнал своего легендарного соотечественника по количеству результативных действий в чемпионате Англии.

Бернарду Силва отметился голевой передачей на Фила Фодена в матче против Эвертона, осуществив свой 37-й ассист за Ман Сити в АПЛ.

Ответ Фодена и Бернарду на мотивационную речь Гвардиолы в видеообзоре матча Эвертон – Манчестер Сити – 1:3

Как сообщает Squawka, Бернарду сравнялся с Роналду по этому показателю. Для этого Силве понадобилось чуть более 6 сезонов, а вот Криштиану совершил такое количество ассистов за 7,5 сезонов в Манчестер Юнайтед.

Добавим, что Бернарду Силва в текущем сезоне сыграл в 23 матчах за Манчестер Сити, отметившись 6 голами и 4 ассистами.

Старание Миколенко не спасли Эвертон от поражения Манчестер Сити – "горожане" вернулись в зону Лиги чемпионов