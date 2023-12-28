Манчестер Сити вернулся. Команда Пепа Гвардиолы сыграла первый матч после победы на клубном чемпионате мира – и одержала победу в непростой выездной встрече с Эвертоном. "Горожане" не были бы сами собой, не оказавшись в сложной ситуации – команда Виталия Миколенко выиграла первый тайм благодаря голу Харрисона.

Старание Миколенко не спасли Эвертон от поражения Манчестер Сити – "горожане" вернулись в зону Лиги чемпионов

После матча Фил Фоден признался, что в перерыве в раздевалке Гвардиола произнёс фразу: "Вы – неспроста чемпионы мира". После этой мотивационной речи Манчестер Сити забил трижды за тайм, начало камбэка положил сам Фоден. Позже также отличились Альварес и Бернарду, причём португалец помимо гола записал на свой счёт ещё и ассист.

Эта победа вернула Ман Сити в зону Лиги чемпионов.