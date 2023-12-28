Ответ Фодена и Бернарду на мотивационную речь Гвардиолы в видеообзоре матча Эвертон – Манчестер Сити – 1:3
Манчестер Сити обыграл Эвертон в матче 19-го тура АПЛ (3:1). Смотрите голы и обзор матча на Футбол 24.
Манчестер Сити вернулся. Команда Пепа Гвардиолы сыграла первый матч после победы на клубном чемпионате мира – и одержала победу в непростой выездной встрече с Эвертоном. "Горожане" не были бы сами собой, не оказавшись в сложной ситуации – команда Виталия Миколенко выиграла первый тайм благодаря голу Харрисона.
Старание Миколенко не спасли Эвертон от поражения Манчестер Сити – "горожане" вернулись в зону Лиги чемпионов
После матча Фил Фоден признался, что в перерыве в раздевалке Гвардиола произнёс фразу: "Вы – неспроста чемпионы мира". После этой мотивационной речи Манчестер Сити забил трижды за тайм, начало камбэка положил сам Фоден. Позже также отличились Альварес и Бернарду, причём португалец помимо гола записал на свой счёт ещё и ассист.
Эта победа вернула Ман Сити в зону Лиги чемпионов.