"Столь обсуждаемый будущий клуб": президент Франции признался в оказании давления на следующего работодателя Мбаппе
Президент Франции Эммануэль Макрон хочет видеть нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе на Олимпийских играх.
Килиан Мбаппе заявил о своем намерении покинуть ПСЖ по окончании сезона. Считается, что он перейдёт в Реал на правах свободного агента. Ещё до смены прописки форвард может сыграть на Олимпиаде, и Эммануэль Макрон признался, что уже работает над достижением этой цели.
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"Я оказывал максимальное давление на его столь обсуждаемый будущий клуб. Но давайте идти к своим целям постепенно: сначала нам предстоит сыграть на Евро-2024 – 14 июля [в финале] они должны победить", – сказал Макрон в интервью комику Полю де Сен-Сернену.
Поскольку ФИФА не отвечает за Олимпийские игры, клубы имеют право решать вопрос участия в турнире своих игроков самостоятельно.
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