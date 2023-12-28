Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва наздогнав свого легендарного співвітчизника за кількістю результативних дій в чемпіонаті Англії.

Бернарду Сілва відзначився гольовою передачею на Філа Фодена у матчі проти Евертона, здійснивши свій 37-й асист за Ман Сіті в АПЛ.

Відповідь Фодена і Бернарду на мотиваційну промову Гвардіоли у відеоогляді матчу Евертон – Манчестер Сіті – 1:3

Як повідомляє Squawka, Бернарду зрівнявся з Роналду за цим показником. Для цього Сілві знадобилось трохи понад 6 сезонів, а от Кріштіану здійснив таку кількість асистів за 7,5 сезонів у Манчестер Юнайтед.

Додамо, що Бернарду Сілва у поточному сезоні зіграв у 23 матчах за Ман Сіті, відзначившись 6 голами та 4 асистами.

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