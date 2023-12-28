"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о битве Миколенко с действующим обладателем Кубка Лиги чемпионов, клубным чемпионом мира и чемпионом Англии – с Манчестер Сити.

Сити не имел права на осечку, но Эвертон был готов к сенсации

Подопечные Пепа Гвардиолы за период отсутствия на Альбионе опустились на пятую позицию. Впрочем, причина была не только в переносе матча с Брентфордом, но и в последних результатах - "горожане" за последние шесть туров АПЛ победили только раз. Для возвращения в зону ЛЧ необходимо было выиграть у Эвертона на его поле.

Вот только сделать это было непросто. "Городцы" только что вернулись после клубного ЧМ, в лазарете оставались Холанд, Де Брюйне и Доку (стержневые футболисты для нынешней системы Гвардиолы), а "ириски" набрали очень серьезный ход. До поражения от Тотнема в предыдущем туре подопечные Шона Дайча одержали четыре победы подряд, а с учетом 10 снятых очков мерсисайдцы держались бы на восьмой позиции.

На этом участке круто проявил себя Миколенко. Конечно, украинец попал в основу Эвертона.

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Катастрофический первый тайм Сити. Эвертон заслуженно выиграл

Шон Дайч удивил "горожан", решившись на очень смелый тактический план. Он заключался в очень высоком и интенсивном прессинге – не каждый топ-клуб на это уйдет. Впрочем, это не было аванюрой – руководитель "ирисок" просто оценил состояние обороны Манчестер Сити.

Аке и Уокер неидеальны в быстрой работе на мяче (они сильны в защитном рисунке игры), а Аканджи в принципе привозной защитник. У них всегда возникают проблемы под давлением – и это было заметно в матче с Челси и Тотенхэмом. Команде не хватало Диаша в роли центрального в задней тройке.

Также играл Стоунз, однако он поднимался в опорную зону при владении, а значит, можно было ловить чемпиона на переходах. Собственно на этом Эвертон и забил гол на 29-й минуте. Под давлением Миколенко (достаточно номинальным) Бернарду Силву обрезался на фланге на собственной трети. За отскок зацепился Родри, но он на линии штрафной отдал пас мимо Уокера!

Макнил подхватил мяч и прострелил на Харрисона, а тот запер. 1:0! Он мог и дубль оформить, поджав на угловой и приняв отскок в штрафной – Джек пробил с подъема под перекладину, заставив Эдерсона парировать. На 39-й же лицом к лицу вываливался Бету, однако он и эпизод запоров, и в офсайд залез.

Ко всем этим проблемам добавилась травма Стоунза (полученная в эпизоде из Бету), которого пришлось заменить Гвардиолом. Центральным в задней тройке стал Аке.

Пикфорд держал Эвертон в игре. В одном эпизоде были вопросы к Миколенко

Вообще вся вторая половина первого тайма была ужасной для "горожан" - вот только до пропущенного мяча подопечные Пепа могли забивать трижды!

Уже на 4-й минуте Грилиш прокинул мяч на левый угол вратарского, откуда пробил Альварес. Пикфорд спас. Выручил Джордан и при выходе Нуньеша лицом к лицу, который английские эксперты обязательно спишут на Миколенко. Возможно, украинец действительно должен позже пытаться сыграть в отборе против Грилиша, но это была ситуация 2-в-1 (а по сути 3-в-1, потому что за кадром набегал еще один игрок Сити). Гости в 90% случаев довели дело до удара.

Ну и на 26-й минуте Грилиш пробивал с левого края штрафной, да еще с рикошетом. Пикфорд спас "ирисок".

Эвертон сдулся после перерыва. "Городяне" пролистали игру на классе

Еще в первом тайме возникали опасения по поводу способности Эвертона прессинговать в столь высоком темпе. Опасения оправдались – после выхода из раздевалки команда Шона Дайча была уже не та. Они постоянно проигрывала подбор на собственной половине, да и вообще потеряла контроль над игрой.

Это вылилось в гол на 53-й минуте. Перекат гостей после углового завершился неожиданным дальним ударом Фодена – точно в ближний угол (Филу помог небольшой рикошет). 1:1! На 55-й же он должен был и второй гол забивать, замыкая прострел Бернарду Силвы вдоль линии вратарской. Англичанин подправил мяч в дальний нижний угол, но тот разминулся со стойкой в личный сантиметрах.

Впрочем, второго взятия ворот ждали недолго. После углового на 60-й минуте Грилиш заработал опасный штрафной, с которого Альварес пробил в левую девятку – Пикфорд парировал, однако дальнейший корнер завершился суетой с отскоком на Аке. Тот нанес удар с нескольких метров и попал в руку Онана. Пенальт! Альварес из "отметки" бахнул по центру - 1:2.

Шон Дайч пытался спасти игру, но был наказан

На 67-й минуте коуч "ирисок" провел замены, выпустив Калверт-Льюин и перестроившись на схему 3-4-3. Миколенко в нем поднимался выше, играя латераля. Пеп же оперативно выпустил Ковачича вместо Нуньеса, укрепляя центр, и в целом Сити стал играть ниже.

План работал так себе. "Городяне" довели владение до 72%, а по ударам было 19:6 в их пользу. Тем не менее, шанс на сенсацию у хозяев был – на 75-й минуте Паттерсон опередил Гвардиола и перехватил мяч, сразу же бросив его на ход Харрисону. Он прострелил с правого фланга, а Калверт-Льюин запирал ударом метров с шести. Мимо ворот!

Это был последний момент Эвертона в матче. Манчестер Сити доминировал, а на 86-й минуте еще и добил соперника. Пикфорд ошибся под прессингом на фланге, не сумев выбить мяч, а Бернарду Силва сразу направил сферу в ворота – 1:3! В компенсированное время Фоден еще и в поперечину с дистанции угодил.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу подопечных Пепа Гвардиолы. Манчестер Сити набрал 37 очков и обошел Тоттенхэм, вернувшись на четвертую позицию – в зону Лиги чемпионов. До второго места не хватает трех баллов, до первого – пяти (но у "горожан" на один матч меньше, чем у лидера Ливерпуля). Эвертон же балансирует в одном зачетном балу от зоны вылета.