Центральный защитник Милана Симон Кьяер заявил, что его время пребывания в стане "россонери" подходит к концу.

Контракт Кьяера с Миланом завершится в конце июня, после чего датчанин покинет "россонери". Об этом Симон заявил в интервью клубному телеканалу. Таким образом, матч 38-го тура Серии А с Салернитаной станет для него последним.

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"В конце этого долгого приключения я испытываю как положительные, так и отрицательные эмоции. Уже несколько месяцев меня не покидает ощущение, что пора заканчивать. Впереди меня ждёт новое приключение. Думаю, сейчас подходящее время. Очевидно, я мог бы дать Милану больше. После Евро-2024 я хотел бы найти место, где смогу продолжить играть в футбол", – сказал Кьяер.

Симон защищает цвета Милана с 2020 года. За это время он провёл в составе команды 120 матчей и забил 1 мяч. В сезоне 2021/22 Кьяер выиграл в составе "россонери" Скудетто.

Напомним, что летом 2020 года, перед подписанием контракта с Миланом, Симон трудоустроился в Аталанту, но не выдержал нагрузок Джан Пьеро Гасперини и досрочно расторгнул контракт.

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