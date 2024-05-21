Будущее 25-летнего уругвайца длительное время пребывает в неопределенности. За Рональдом Араухо внимательно следит Бавария, но и нашлись другие желающие, которые бы подписали защитника Барселоны.

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Как сообщает Diario Sport, наставник Астон Виллы Унаи Эмери и спортивный директор Мончи посещали игру "кулес" против Валенсии. Представители английского клуба интересовались будущим Араухо. Эмери хотел бы усилить линию защиты перед выступали в ЛЧ и считают, что уругваец является подходящей кандидатурой.

Астон Вилла не сделала официального предложения, но не собирается тратить значительную сумму денег. Стоит заметить, что Араухо оценили в 80 миллионов евро.

Напомним, уругваец выступает за Барселону с 2020 года. В общем Рональд сыграл за "кулес" в 150 матчах во всех турнирах. В его активе восемь голов и пять ассистов.

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