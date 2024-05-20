Клубы Первой и Второй лиг обеспокоены тем, что в командах может не остаться сильных игроков для проведения нового чемпионата, сообщает Владимир Зверов в авторской программе на ПРОФУТБОЛ Digital.

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Основные опасения касаются возможной мобилизации футболистов, ведь большинство из них не имеют бронирования. Более того, такое бронирование есть даже не у всех клубов УПЛ.

По информации источника, один из президентов клуба Первой лиги откровенно признался, что не видит смысла тратить деньги на команду, если большинство игроков заберут по мобилизации. Как следствие, одним из вариантов будут выступления молодыми футболистами или представителями детско-юношеских школ.

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