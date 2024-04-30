Вингер мерсисайдцев поссорился с главным тренером во время выхода на замену на 79-й минуте игры с Вест Хэмом (2:2). Как сообщает Daily mail, эксперт в чтении по губам разобрался, что Мохамед Салах сказал Юргену Клоппу.

АПЛ введет "потолок зарплат" – Гвардиола выступил против, клуб звездного украинца воздержался

"Я ничего не могу сделать, ничего", – цитирует египтянина издание. А затем Салах добавил: "Я получу красную карточку, я сделаю это! После семи лет, после семи лет работы, после семи лет!"

Напомним, что Ливерпуль сейчас находится на третьей строчке с 75 баллами. От первой строчки мерсисайдцы отстают на пять пунктов.

"Я не люблю бегать": покер Ливерпулю после бессонницы, кафе в Загребе, поддержка Украины – Марк Видука, которого мы не знаем