"Синие", несмотря на неудачи в начале сезона, сумели обеспечить себе участие в еврокубках на следующую кампанию.

В АПЛ выбирают игроков в сборную года – среди кандидатов только один украинец

Как сообщает Talksport, будущее Маурисио Почеттино во главе Челси до сих пор не решено. Аргентинец был не доволен тем, что не участвовал в обсуждении трансферов команды и сейчас хочет иметь больше влияния при покупке новых игроков. Вскоре специалист проведет встречу с владельцами "синих", чтобы окончательно решить свою судьбу.

Напомним, что Маурисио Почеттино возглавил Челси летом 2023 года. Под его руководством Мудрик и Ко заняли шестую строчку в турнирной таблице АПЛ. Действующее соглашение Почеттино с клубом действует до 2025 года.

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