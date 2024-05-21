Защитник Борнмут и сборной Украины Илья Забарный претендует на попадание в сборную года АПЛ по итогам сезона 2023/24.

Украинский защитник хорошо вписался в состав “вишен” и был оценен болельщиками клуба, которые признали его лучшим игроком команды.

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Илья Забарный поразил своими выступлениями не только фанатов Бонмута. Украинец также оказался среди номинантов на попадание в сборную АПЛ сезона 2023/24. Проголосовать за нашего казака можно на официальном сайте английской Премьер-лиги по ссылке. Стоит заметить, что Забарный единственный украинец среди всех кандидатов. Зинченко, Мудрик, Миколенко и Ярмолюк в список не попали.

Напомним, Илья Забарный в текущем сезоне сыграл за Борнмут в 41 матче во всех турнирах. В его активе один гол.

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