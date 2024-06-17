"Я не знаю, что говорить. Очень стыдно смотреть в глаза болельщикам. Они приехали сегодня нас поддержать. Хочется сказать только одно: мы все сделаем в следующей игре, чтобы порадовать их. Я не знаю, что сейчас комментировать. Но я уверен, что все ребята понимают, что нам нужно делать в следующей игре. Нужно только побеждать, чтобы были шансы выйти из группы.

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Мы знали, что первая игра очень важна, но сегодня случилось то, что случилось. Я не знаю, где был переломный момент. Всегда неприятно пропускать первым, но чего-то не хватало. Возможно, агрессии впереди. В перерыве тренер говорил действовать агрессивнее именно впереди. Контроль мяча – это одно. Но надо создавать моменты.

Именно этого нам сегодня, к сожалению, не хватало. Тренер расскажет, что мы сделали неправильно. Надеюсь, что в следующей игре мы получим положительный результат", – поделился Зинченко в эфире MEGOGO.

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