Полузащитник Динамо Андрей Ярмоленко вписал свое имя в историю украинского футбола.

Сборная Украины в стартовом матче Евро-2024 сенсационно проиграла Румынии со счетом 0:3. На 62-й минуте на поле вместо Николая Шапаренко появился Андрей Ярмоленко.

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34-летний полузащитник стал первых игроком сборной Украины, который принял участие в четырех чемпионатах Европы. Андрей принимал непосредственное участие в пяти из восьми голов своей команды на континентальных турнирах – забил два мяча и отдал три голевые передачи.

Напомним, впереди у "сине-желтых" дуэли со Словакией и Бельгией.