"Руководство клуба пришло ко мне, когда я был в отпуске на Ибице. Они вдруг появились на пороге и сказали, что хотят продолжить со мной. Было разумно провести оценку работы, как и в любой организации. Манчестер Юнайтед сделал то же самое. INEOS – относительные новички в футболе, им понадобилось время.

Манчестер Юнайтед определился с судьбой Тен Хага на следующий сезон

Слухи о Тухеле? Руководство честно сказало мне, что разговаривало с другими менеджерами. В Нидерландах это запрещено, если у тебя еще есть тренер на контракте. В конце концов они пришли к выводу, что уже имеют лучшего тренера.

Мы хорошо поговорили на разные темы. Вывод таков: мы продолжим вместе, подпишем новый контракт. Нам еще нужно прийти к согласию по этому поводу", – резюмировал Тен Хаг в эфире NOS Studio.

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