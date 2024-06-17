Сборная Украины в первом туре группового этапа Евро-2024 встречается с Румынией и после первого тайма уступает со счетом 0:1. Смотрите видео гола на "Футбол 24".

На 29-й минуте матча Матвиенко получил передачу назад от Судакова, отпасовал Лунину, которого сразу же начал прессинговать соперник. Кипер Реала попытался вырезать на лево, но его передачу перехватил игрок сборной Румынии, выкатил под удар Николае Станчу, который с линии штрафной пушечным ударом попал в левую девятку.