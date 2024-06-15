Новым тренером "чаек" станет Фабиан Хюрцелер, утверждает инсайдер Фабрицио Романо. Стороны уже согласовали контракт на 3 года.

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Хюрцелеру только в феврале исполнился 31 год, он будет самым молодым наставником в истории АПЛ. Немец прошел академию Баварии, но карьера игрока не сложилась. В 2016-м он перешел на тренерскую работу. Самостоятельный опыт ограничивается лишь Санкт-Паули, в котором Фабиан проработал полтора года и выиграл вторую Бундеслигу, гарантировав повышение. "Пираты" получат от Брайтона компенсацию.

Напомним, руководство английского клуба решило разойтись с Роберто Де Дзерби, который финишировал на 11-й строчке АПЛ и дошел до 1/8 финала ЛЕ.

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