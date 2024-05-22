После закрытия вопроса о новом главном тренере руководство Ливерпуля принялось формировать штаб Арне Слота. Боссы "красных" прибегли в этом вопросе к Linkedin – американской социальной сети для поиска и установления деловых контактов. Благодаря ей Ливерпуль хочет найти тренера, который специализируется на стандартных положениях.

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Ливерпуль сформировал критерии для такого специалиста: он должен обладать лицензией "УЕФА А" и хорошо знать тактики при розыгрыше стандартных положений – как оборонительных, так и наступательных. В объявлении представлена более подробная информация о вакансии: "Постоянная работа полный рабочий день 35 часов в неделю". Мерсисайдский клуб предлагает "конкурентоспособную зарплату", которая компенсирует "тяжелый труд и преданность делу", а также отпуск – 25 дней + 8 выходных в праздничные дни + возможность выкупить ещё 5 дополнительных дней отпуска.