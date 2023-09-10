Чилиец летом сменил Марсель на миланскую команду. В международную паузу Алексиса Санчеса вызвали в национальную зборную.

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Как информирует Football-italia, врачи сборной Чили после прохождения медицинских тестов обнаружили у нападающего анемию. Заболевание может привести к уменьшению количества эритроцитов, а в худшем случае к сердечной недостаточности. Отмечается, что руководство Интера знает о проблеме Алексиса Санчеса и в клубе уже начали его лечение.

Напомним, что Алексис Санчес не впервые выступает за миланскую команду. В период с 2019 по 2022 год он уже находился в составе Интера. Чилиец сыграл за "нерадзурри" в 109 матчах, забив 20 голов и отдав 23 результативные передачи.

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