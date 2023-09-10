Форварду збірної Чилі та Інтера Алексісу Санчесу треба подбати про своє здоров'я.

Чилієць влітку змінив Марсель на міланську команду. В міжнародну паузу Алексіса Санчеса викликали до національної збірної.

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Як інформує Football-italia, лікарі збірної Чилі після проходження медичних тестів виявили у нападника анемію. Захворювання може призвести до зменшення кількості еритроцитів, а у гіршому випадку до серцевої недостатності. Зазначається, що керівництво Інтера знає про проблему Алексіса Санчеса і в клубі вже почали його лікування.

Нагадаємо, що Алексіс Санчес не вперше виступає за міланську команду. В період з 2019 по 2022 рік він вже перебував у складі Інтера. Чилієць зіграв за "нерадзуррі" в 109 матчах, забивши 20 голів та віддавши 23 результативні передачі.

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