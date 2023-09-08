Милан выпустил фирменную куртку в сине-чёрных цветах, которые ассоциируются с Интером.

Руководство Милана дало отмашку на немедленный отзыв новых ветровок из клубных магазинов "россонери". Компания Puma выпустила новые куртки в цветах злейших врагов команды – Интера.

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Как только это случилось, в Интернете появилось много критики со стороны поклонников "дьяволов". Поэтому боссы "россонери" были вынуждены отреагировать – выбор компанией Puma цвета был явной ошибкой.

Сейчас эту продукцию уже нельзя приобрести через официальный сайт Милана. Отметим, что Puma является техническим спонсором "россонери" с 2018 года.

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