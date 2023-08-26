"На сессии городского совета единогласно поддержано решение о присвоении звания почетного гражданина с вручением диплома и памятного знака Мудрику Михаилу Петровичу, украинскому футболисту, игроку лондонского Челси и сборной Украины, бронзовому призеру молодежного чемпионата Европы 2023 года в составе сборной Украины", – сообщает официальный сайт Красноградской городской территориальной громады.

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Напомним, 22-летний украинец родился в Краснограде Харьковской области. Первые шаги в футболе делал в академии Металлиста. Впоследствии выступал за молодежные команды Днепра и Шахтера. За первую команду "горняков" дебютировал 31 октября 2018 года в матче 1/8 финала Кубка Украины против Олимпика. В УПЛ впервые сыграл в составе киевского Арсенала в марте 2019-го. В январе 2023-го перешел из Шахтера в Челси за 100 млн евро, став самым дорогим футболистом в истории Украины.

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