"На сесії міської ради одностайно підтримано рішення про присвоєння звання почесного громадянина з врученням диплому та пам'ятного знаку Мудрику Михайлу Петровичу, українському футболісту, гравцю лондонського Челсі й збірної України, бронзовому призеру молодіжного чемпіонату Європи 2023 року у складі збірної України", – повідомляє офіційний сайт Красноградської міської територіальної громади.

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Нагадаємо, 22-річний українець народився у Краснограді Харківської області. Перші кроки у футболі робив в академії Металіста. Згодом виступав за молодіжні команди Дніпра та Шахтаря. За першу команду "гірників" дебютував 31 жовтня 2018 року у матчі 1/8 фіналу Кубка України проти Олімпіка. В УПЛ вперше зіграв у складі київського Арсенала у березні 2019-го. У січні 2023-го перейшов з Шахтаря у Челсі за 100 млн євро, ставши найдорожчим футболістом в історії України.

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