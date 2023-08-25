Замена Мудрику найдена в Киеве, Динамо – чемпион, которого осуждают, а украинцы сожгли 40 миллионов и удивили турок
17:18 - Читати українською
Накануне подопечные Мирчи Луческу снова разочаровали своих болельщиков, потерпев второе поражение подряд (на этот раз в еврокубках).
66’ Назар Волошин
Венсан Абубакар 38’
Джексон Мулека 64’
Бактиёр Зайнутдинов 90+5’
38’ Венсан Абубакар
64’ Джексон Мулека
66’ Назар Волошин
90+5’ Бактиёр Зайнутдинов
Динамо в номинально домашнем матче плей-офф квалификации Лиги конференций на последних минутах уступило Бешикташу (2:3). Как следствие, "бело-синие" оказались на грани вылета из еврокубков. Почему так произошло, кто виноват и какие у киевлян шансы пробиться в групповой этап третьего по силе евротурнира – смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".
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