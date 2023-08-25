Накануне подопечные Мирчи Луческу снова разочаровали своих болельщиков, потерпев второе поражение подряд (на этот раз в еврокубках).

Динамо в номинально домашнем матче плей-офф квалификации Лиги конференций на последних минутах уступило Бешикташу (2:3). Как следствие, "бело-синие" оказались на грани вылета из еврокубков. Почему так произошло, кто виноват и какие у киевлян шансы пробиться в групповой этап третьего по силе евротурнира – смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".

Динамо и Бешикташ выдали огненную драму в Лиге конференций – магия Шапаренко, Караваева и Волошина против VAR и рока