Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино прокомментировал игру Михаила Мудрика в матче против Вест Хэма (1:3) в рамках 2-го тура АПЛ.

"Мудрик отыграл 45 минут. Я думаю, что он молодой игрок, которому мы должны доверять.

Почеттино поставил жесткое условие Мудрику и Ко в Челси: "Дверь на выход для них открыта"

Тренерам и команде нужно строить отношения с ним. У него необычайные качество и талант. Ему нужно лишь время, чтобы настроиться на лучшее с командой и найти способ выступать так, как мы ожидаем", – цитирует Почеттино Football London.

Напомним, в лондонском дерби Мудрик вышел на второй тайм, заменив Чуквуемеку, но отличиться результативным действием не сумел.

Мудрика жестко высмеяли за игру с Вест Хэмом, но адекватные фаны Челси сохраняют веру в украинца