"Если ничего не произойдет, Джамал будет в составе на матч с Айнтрахтом. Он точно не будет играть все 90 минут. Решим, выйдет ли в старте, или на замену. Все остальные, кроме де Лигта и Сарра – готовы", – цитирует Тухеля Sky Sport.

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Напомним, Мусиала не играл с 8 ноября, когда травмировался в поединке Лиги чемпионов против Галатасарая. За этот период хавбек пропустил две игры сборной Германии и 3 матча Баварии.

В текущем сезоне Джамал провел 14 матчей за Баварию во всех соревнованиях, в которых отметился 4 голами и 3 ассистами.

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