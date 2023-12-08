"Якщо нічого не станеться, Джамал буде у складі на матч з Айнтрахтом. Він точно не гратиме всі 90 хвилин. Вирішимо, чи вийде у старті, чи на заміну. Всі інші, крім де Лігта та Сарра – готові", – цитує Тухеля Sky Sport.

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Нагадаємо, Мусіала не грав з 8 листопада, коли травмувався у поєдинку Ліги чемпіонів проти Галатасарая. За цей період хавбек пропустив дві гри збірної Німеччини та 3 матчі Баварії.

У поточному сезоні Джамал провів 14 матчів за Баварію в усіх змаганнях, у яких відзначився 4 голами та 3 асистами.

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