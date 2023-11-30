Лига чемпионов, 5-й тур

Группа А

Бавария – Копенгаген – 0:0

Группа С

Брага – Унион – 1:1

Голы: Джало, 51 – Гозенс, 42

Удалён: Ниакате, 31 (Б)

Группа D

Реал Сосьедад – Зальцбург – 0:0

Большую часть встречи Бавария безуспешно пыталась пробиться сквозь плотную оборону Копенгагена. В первом тайме Тель и Мюллер свои возможности не реализовали: Матис не попал в створ ворот, а с ударом Томаса справился вратарь. После перерыва Томас Тухель начал производить перестановки: сначала Тель отправился играть с фланга в центр нападения вместе с Кейном, а когда и этот ход не сработал, тренер выпустил на поле Сане и Гнабри. Однако даже после этого моментов у ворот Грабары не прибавилось.

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Развязка в Мюнхене произошла на 84-й минуте, когда Мюллер после контакта с защитником соперника упал в чужой штрафной и потребовал назначение пенальти. Однако главный арбитр встречи на эти просьбы не отреагировал.

В Сан-Себастьяне Зальцбург пытался доминировать в матче с Реалом Сосьедад. Баски знали, что в параллельной встрече Бенфика с крупным счётом побеждает Интер, а потому понимали: ничья с австрийцами их вполне устроит. На 15-й минуте один из самых активных игроков в составе гостей Нене Доргелес пробил в штангу и тем самым упустил возможность "вскрыть" игру, и она ещё долгое время была скучной.

После перерыва несколько шансов упустил легионер с паспортом страны-террориста Захарян. В первом за последние 25 лет для украинских арбитров матче Лиги чемпионов россиянину забить не удалось. К слову, Николай Балакин отсудил игру нормально: скандальных эпизодов в игре не было, к помощи VAR также прибегать не приходилось. На 90+1-й минуте судья показал желтую карточку Дедичу и назначил очень опасный штрафной в пользу басков, но Кубо со стандарта не сумел пробить Шлагера.

