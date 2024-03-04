Руководство Баварии активно работает над тем, чтобы найти нового тренера для команды.

Томас Тухель объявил, что покинет свой пост летом после завершения сезона. Немца могут уволить и раньше, поскольку команда уже на 10 пунктов отстала от первой строчки и рискует остаться без трофеев. Руководство Баварии планирует пригласить на пост тренера Хаби Алонсо, но в коротком списке есть и другие имена.

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По информации Abendzeitung-Muenchen, мюнхенцы надеются договориться с Хаби Алонсо, но считают, что сделать это будет очень сложно. Как один из запасных вариантов рассматривается главный тренер Фейеноорда Арне Слот. Голландец возглавляет команду из Роттердама с 2021 года. С ней он выиграл Эредивизи и дошел до финала Лиги Конференций.

Действующее соглашение Арне Слота с Фейеноордом рассчитано до 2026 года. Сейчас команда специалиста находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Нидерландов с 56 очками.

Напомним, что наставник Шахтера Марино Пушич работал помощником Слота в Фейеноорде, а 24 октября 2023 года возглавил "горняков".

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