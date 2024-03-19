Противостояние Арсенала и Баварии стало классикой Лиги чемпионов. Очередная встреча в четвертьфинале текущего розыгрыша ЛЧ будет седьмой для команд.

Кризисная Бавария или Арсенал, который впервые за 14 лет пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов? Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR вспоминает шесть предыдущих битв этих команд: тотальное преимущество немцев, "три по пять" и украинский след.

2000/2001

05.12.2000 Арсенал – Бавария 2:2

14.03.2001 Бавария – Арсенал 1:0

Первая встреча Арсенала и Баварии состоялась в рамках группового этапа ЛЧ. На Хайбери в составе хозяев 82 минуты провел Олег Лужный, однако активного участия ни в одном из голевых эпизодов не принимал. Арсенал растерял преимущество в два мяча, которое обеспечил дуэт Анри-Кану (лидеры "канониров" ассистировали друг другу под голы). Бавария, которая на 55-й минуте горела 0:2, избежала поражения благодаря точным ударам Михаэля Тарната и Мехмета Шолля.

В Мюнхене Лужный сидел на скамейке запасных, а победу хозяевам принес точный удар Джоване Элбера. В итоге, и Бавария, и Арсенал вышли в плей-офф. Лондонцы вылетели в четвертьфинале, уступив Валенсии. В свою очередь, баварцы встретились с Валенсией аж в финале, где сумели ее победить и выиграть трофей.

Відчути смак перемоги можна і до фіналу Ліги чемпіонів. Достатньо скуштувати напої HLIBNY DAR – одного з найкращих горілчаних брендів не лише України, але й світу. У скарбниці ТМ HLIBNY DAR – безліч почесних нагород, отриманих на авторитетних дегустаційних конкурсах і масштабних виставках.

Будь на стороні переможців вже сьогодні! HLIBNY DAR. Витримана мʼякість. Тобі справжньому!

2004/2005

22.02.2005 Бавария – Арсенал 3:1

09.03.2005 Арсенал – Бавария 1:0

Спустя четыре года эти команды пересеклись в 1/8 финала. Бавария была близкой к тому, чтобы убить интригу еще в первом матче и уверенно вела игру к завершению со счетом 3:0. Однако мяч Коло Туре на 88-й минуте оставил шанс Арсеналу – дома достаточно было победить 2:0.

И команда Арсена Венгера была близка к камбэку. Тьерри Анри забил после перерыва, но на большее англичан не хватило. Впрочем, Бавария уже в следующем этапе прекратила борьбу, уступив Челси.

2012/2013

19.02.2013 Арсенал – Бавария 1:3

13.03.2013 Бавария – Арсенал 0:2

Нечто похожее Арсенал и Бавария повторили через 8 лет. Опять 1/8 финала и снова победа немцев в первом поединке со счетом 3:1 (правда, теперь на выезде). Лукас Подольски ответил на голы Тони Крооса, Томаса Мюллера и Марио Манджукича. В мюнхенском матче Арсенал забил дважды и победил Баварию. Однако правило преимущества гостевых голов вывело ребят Юппа Хайнкеса дальше. Уже по доброй традиции Бавария выиграла ту Лигу чемпионов.

2013/2014

19.02.2014 Арсенал – Бавария 0:2

11.03.2014 Бавария – Арсенал 1:1

Ровно через год Бавария снова торжествовала в Лондоне. Битва на Эмирейтс запомнилась не только голами тех же Крооса и Мюллера. Были еще нереализованные пенальти Месута Озила и Давида Алабы, а также удаление Войцеха Щенсны.

В Мюнхене за Арсенал снова забил Подольски, однако его точный удар был только ответом на гол Бастиана Швайнштайгера. В компенсированное время хозяева вообще должны были побеждать, впрочем Мюллер промахнулся с пенальти. В том розыгрыше Бавария вылетела на стадии полуфинала, когда уступила Реалу.

2015/2016

20.10.2015 Арсенал – Бавария 2:0

04.11.2015 Бавария – Арсенал 5:1

Последняя победа канониров в противостояниях с Баварией датирована 2015-м. Следующие три матча для Арсенала превратились в кошмар. Триумф на Эмирейтс команде Арсена Венгера принесли поздние голы Оливье Жиру и Месута Озила. Несмотря на болезненное поражение 1:5 (в Мюнхене дублем отметился Мюллер), англичане вышли из группы вместе с Баварией, но уже в стартовом поединке плей-офф проиграли Барселоне.

2016/2017

15.02.2017 Бавария – Арсенал 5:1

07.03.2017 Арсенал – Бавария 1:5

Самые свежие воспоминания для фанатов Арсенала являются наиболее болезненными. Бавария дважды унизила канониров с уже привычным счетом 5:1. На традиционной стадии 1/8 финала ЛЧ мюнхенцы не почувствовали сопротивления. Один из десяти мячей немецкой команды в актив записал злой гений Арсенала Томас Мюллер. А еще единственные для себя дубли в ЛЧ оформили Тьяго Алькантара и Артуро Видаль.

К седьмому очному противостоянию в истории ЛЧ Арсенал подходит с большей уверенностью. Это связано не только с собственной формой, но и с перманентными проблемами Баварии. Когда если не сейчас? А еще в составе канониров снова есть украинец. Какой будет новая глава в битве Арсенала и Баварии, узнаем уже 9 апреля.