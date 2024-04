"Приглашение на тренировку с первой командой не поступало как-то официально. Просто пришел тренер U-19 и сказал: "Ты завтра с первой командой".

Когда я впервые увидел Хаби Алонсо, он подошел и сказал: "Саша, welcome to the team". Честно говоря, я был шокирован. Смотрел на него и не знал, что мне ответить. Это первая тренировка, а ко мне подходит человек, который все выиграл в футболе, на которого я смотрел еще по телевизору.

Хаби Алонсо также мне помогает. Когда я с первой командой, может подойти и подсказать. Так же, когда я остаюсь с ним на удары. Можем переговорить в рамках тренировочного процесса. Может сказать, что "Саша, сегодня ты хорошо потренировался" или "Там ты можешь что-то лучше сделать".

Мне кажется, я первый почувствовал на себе силу удара Хаби Алонсо. Когда завершается тренировка, некоторые футболисты остаются, чтобы отработать удары. Хаби Алонсо также остается и всегда присоединяется. Обычно вратари, как Лукаш Градецки, просто уходят с тренировки, а остаются те, кто меньше играют. Поэтому мне приходилось наибольшее количество ударов.

Центральные защитники Байера также бьют неплохо. Джака очень сильно пробивает, также Адам Гложек. Вот, кто бьет так, что я имел проблемки, так это Гримальдо. Я уже говорил в одном интервью, что он бьет нереально. Это можно увидеть в матчах по тому, какие он кладет штрафные. Иногда не понимаю, как вообще можно так бить", – рассказал Петренко в интервью Tribuna.

Напомним, в текущем сезоне Александр провел 16 матчей во всех турнирах за U-19 (пропустил 17 голов, еще в 6 поединках отстоял "на ноль").

