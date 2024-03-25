Недавно мюнхенцы сделали предложение канадцу продлить соглашение до 2029 года с зарплатой в 14 миллионов евро.

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Как сообщает Marca, руководство Баварии дало Альфонсо Дэвису лишь неделю на то, чтобы принять окончательное решение. Если ответа не будет, то немецкий клуб выставит защитника на трансфер.

Дэвиса активно связывают с Реалом. Бавария запросит у "сливочных" минимум 50 миллионов евро за своего игрока.

Действующее соглашение канадца с мюнхенцами истекает летом 2025 года. В целом он отыграл за немецкий клуб 184 матча, в которых забил девять голов и отдал 28 ассистов.

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