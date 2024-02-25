Звезда Барселоны угрожает Лунину, Довбику и Цыганкову: "Для них уже все не так, как раньше"
25 февраля 13:40 - Читати українською
Нападающий Барселоны Жоау Фелиш набрался смелости после разгромной победы над Хетафе (4:0).
"Мы счастливы. Давно не побеждали с крупным счетом. Это была спокойная игра – мы быстро забили и контролировали мяч.
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Теперь мы оказываем давление на тех, кто находится наверху. Для них уже все не так, как раньше – играть без давления, когда мы не выигрывали", – цитирует Фелиша Marca.
Победа позволила Барсе опередить Жирону на очко, а отставание от Реала сократить до 5. Правда, команды украинцев еще имеют по игре в запасе.
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