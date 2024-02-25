Зірка Барселони погрожує Луніну, Довбику і Циганкову: "Для них вже все не так, як раніше"
25 лютого 13:39 - Читать на русском
Нападник Барселони Жоау Феліш набрався сміливості після розгромної перемоги над Хетафе (4:0).
"Ми щасливі. Давно не перемагали з великим рахунком. Це була спокійна гра – ми швидко забили і контролювали м'яч.
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Тепер ми чинимо тиск на тих, хто перебуває нагорі. Для них вже все не так, як раніше – грати без тиску, коли ми не вигравали", – цитує Феліша Marca.
Перемога дозволила Барсі випередити Жирону на очко, а відставання від Реала скоротити до 5. Щоправда, команди українців ще мають по грі в запасі.
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