"Ми щасливі. Давно не перемагали з великим рахунком. Це була спокійна гра – ми швидко забили і контролювали м'яч.

Довбик і Циганков на вершині пріоритетів Жирони – клуб підготував план відбиття українців від лап грандів

Тепер ми чинимо тиск на тих, хто перебуває нагорі. Для них вже все не так, як раніше – грати без тиску, коли ми не вигравали", – цитує Феліша Marca.

Перемога дозволила Барсі випередити Жирону на очко, а відставання від Реала скоротити до 5. Щоправда, команди українців ще мають по грі в запасі.

Барселона впевнено розгромила Хетафе – каталонці випередили Довбика і Циганкова в турнірній таблиці