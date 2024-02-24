Руководство каталонцев уже занимается сохранением основного костяка на следующий сезон, информирует L'esportiu.

Довбик может сенсационно стать одноклубником Зинченко – украинца видят решением главной проблемы Арсенала

С ветеранами никаких проблем нет – они охотно останутся в Жироне и продлят контракт в случае необходимости. Немалая группа игроков находится в арендах – Савио, Коуту, Эрик Гарсия, Торре. "Бело-красные" вряд ли смогут позволить себе выкупы, поэтому остается надежда лишь на продление займов.

Главными приоритетами для Жироны сейчас являются Довбик и Цыганков. Украинцы серьезно спрогрессировали после своих переходов, вызвав интерес состоятельных топ-клубов. Каталонцы планируют обновить их контракты на улучшенных условиях, чтобы иметь сильные позиции в переговорах. Если Жирона гарантирует себе путевку в ЛЧ, то будет иметь достаточно ресурсов для реализации этих намерений.

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