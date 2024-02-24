Каталонцы среди недели не сумели переиграть Наполи в Лиге чемпионов (1:1). В прошлом туре Ла Лиги Барселону одолела Сельту (2:1) и сумела сократить отставание от Жироны. А Хетафе сыграл вничью с Вильярреалом (1:1).

"Все матчи – это финалы": Хави озвучил амбициозную цель Барселоны

Подопечные Хави сразу после стартового свистка пытались взять ход встречи под свой контроль. Впрочем, гости хорошо прессинговали и не давали Барселоне выйти спокойно даже из обороны. Давление Хетафе привело уже к моменту на 6-й минуте. Гринвуд пробил, но тер Штеген легко справился с мячом. Каталонцы ответили красивым акробатическим ударом Рафиньи после подачи углового. Сория сыграл надежно.

Прессинг Хетафе заставили Барселону отказаться от короткого розыгрыша и играть, используя длинные передачи. Гости предприняли попытку подойти к воротам соперника на 18 минуте. Кубаси классно прочитал ситуацию, не позволив сопернику нанести удар.

Каталонцы воспользовались тем, что защитники Хетафе высоко поднимаются. Кунде заметил впереди Рафинью, вырезав идеальный пас на вингера, а бразилец легко переиграл Сорию. После пропущенного гола подопечные Бордаласа стали чаще ошибаться в обороне, что приводило к очень опасным моментам от Фелиша и Рафиньи, но нападающие каталонцев промахнулись.

После перерыва Хетафе провел опасную атаку, которая закончилась ударом Мильи из-за пределов штрафной площади. Коварный отскок от газона заставил тер Штегена перевести мяч на угловой. Проблемы Бордаласа в обороне во втором тайме никуда не делись. Гости продолжали оставлять много пространства Барселоне, чем и пользовалась команда Хави. На 53-й минуте Кристенсен, оказавшийся на фланге, сделал классную передачу на Фелиша. Португалец не промахнулся, 2:0. Жоау забил свой четвертый гол в восьми матчах Ла Лиги.

5 - FC Barcelona's João Félix has scored five goals in 19 appearances in LaLiga 2023/24, scoring in four of his last eight matches in the competition (four goals). Streak. pic.twitter.com/CWgxk8GPo7 — OptaJose (@OptaJose) February 24, 2024

Левандовски через небольшой промежуток времени тоже забил, но арбитр зафиксировал офсайд. Де Йонг уже же оформил третий гол на 61-й минуте. Хетафе пытался что-то придумать у ворот Барселоны и предпринял несколько попыток провести атаки. Проблем у каталонцев с ними не возникло. Команда Хави превосходила соперника во владении и продолжала создавать опасные моменты. В компенсированное время Фермин Лопес забил четвертый гол Барселоны. Финальный свисток зафиксировал победу каталонцев 4:0.

"Блаугранас" опередили в таблице Жирону, заняв вторую строчку с 57 очками. Хетафе находится на 10 месте с 34 баллами. Стоит заметить, что команда Довбыка и Цыганкова в этом туре еще не играла.